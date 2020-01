Israels Netanyahu vil søge om immunitet i svindelsager

Israels premierminister blev tiltalt i november og møder anklager om bestikkelse, mandatsvig og svindel.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, vil søge om parlamentarisk immunitet fra retsforfølgelse i tre svindelsager.

Det meddeler premierministeren onsdag i en tv-transmitteret tale.

Netanyahu blev i november tiltalt i tre sager om bestikkelse, mandatsvig og svindel. Den 70-årige premierministers beslutning om at bede om immunitet kan føre til en forsinkelse af retssagen mod ham.

En retssag kan ikke begynde, så længe der er en anmodning om immunitet.

Israel befinder sig i en politisk krise og skal i marts holde tredje parlamentsvalg på under et et år. Efter de to forrige valg, i april og september 2019, kunne parlamentarikerne ikke enes om en regering.

12. december udløb fristen for at danne en samlingsregering.

De tre sager mod Netanyahu benævnes som sag 1000, 2000 og 4000.

Sag nummer 4000 vurderes at være den mest alvorlige af de tre anklagepunkter. Premierministeren anklages her for at have forhandlet med Shaul Elovitch, der er en af den israelske telegigant Bezeqs hovedejere.

Målet var ifølge anklagen at få positiv omtale på Elovitch' nyhedshjemmeside Walla! til gengæld for politik, der skulle være til gavn for telegiganten Bezeq.

