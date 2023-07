Israels parlament stemmer for del af omstridt retsreform

Israels parlament har ved en førstebehandling godkendt en del af en meget omstridt ny retsreform, der vil begrænse landets højesterets magt.

I parlamentet, Knesset, stemte 64 ud af 120 medlemmer for en tilføjelse til loven, der vil begrænse landets højesterets handlerum, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det skete efter timelang debat, der varede til over midnat.

Israelske medier skriver, at 56 parlamentsmedlemmer stemte imod. Lovforslaget skal behandles yderligere to gange, inden det bliver til virkelighed. Det kan ske inden udgangen af juli måned.

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus regering foreslog i januar en reform af retssystemet, der har ført til store demonstrationer i landet.

Arrangører af demonstrationerne har ifølge dpa annonceret, at der vil være en "dag med afbrydelser", efter at loven er blevet førstebehandlet.

Der er planlagt demonstrationer mod retsreformen ved gadekryds og flere store veje i hele Israel.

Bilister bliver bedt om at køre ekstra langsomt for at "sende et signal", siger en talsmand for arrangørerne.

Tirsdag vil der finde demonstrationer sted flere steder. Heriblandt ved den store lufthavn Ben Gurion nær Tel Aviv.

Kritikere af reformen frygter, at den kan skade domstolenes uafhængighed og demokratiet.

- Det er ikke enden på demokratiet. Det styrker demokratiet, siger Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters i en videoudtalelse, der blev delt omkring solnedgang mandag, mens Knesset debatterede lovforslaget.

- Selv efter ændringen vil domstolenes uafhængighed og borgerrettigheder i Israel ikke blive skadet på nogen måde. Domstolene vil fortsat føre tilsyn med lovligheden af regeringens handlinger og udpegelser.

De udtalelse beroligede dog ikke de mennesker, der allerede mens lovforslaget blev debatteret, var på gaden for at vise deres utilfredshed.

Lyden af demonstranter, der var samlet foran højesteretsbygningen, inden de bevægede sig mod parlamentet, kunne høres hørt og tydeligt i Israels centralbank.

Amir Yaron, der chef for centralbanken, opfordrer regeringen til at indgå et bredt forlig, der vil sikre institutionel uafhængighed.

- Fortsat usikkerhed er tilbøjeligt til at udløse betydningsfulde økonomiske omkostninger, siger Yaron ifølge Reuters.

/ritzau/