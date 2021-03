Israels parlamentsvalg

* Valget finder sted tirsdag.

* 6,6 millioner af Israels ni millioner indbyggere kan stemme.

* 13 partier er opstillet til 120 pladser i Knesset, parlamentet i Jerusalem.

* Det er fjerde valg på under to år. Den parlamentariske situation er fastlåst. Meningsmålinger siger, at valget måske ikke ændrer på det.

* Der er særlige forhold på grund af coronapandemien.

* Der er omkring 15.000 valgsteder. 349 valgsteder er for vælgere med covid-19. 409 valgsteder er for vælgere i coronakarantæne.

* Der opsendes droner for at holde øje med kødannelse ved valgstederne. Er der kø, kan vælgere dirigeres til andre valgsteder.

* Valgresultatet er måske ikke klar morgenen efter valget som normalt.

* Valgkommissionen vil onsdag have optalt stemmer, der afgives normalt. Stemmerne fra corona-valgstederne er først klar fredag. Stemmer fra Israels ambassader, fra fængslerne og fra soldater i tjeneste er også først klar fredag.

Kilder: Jerusalem Post, Ynetnews.com

