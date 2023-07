Israels præsident beder politikere om at genforhandle retsreform

Israels præsident, Isaac Herzog, opfordrer søndag aften indtrængende de israelske politikere til at vende tilbage til forhandlingsbordet om den retsreform, som de seneste måneder har sendt demonstranter i hundredtusindvis på gaden.

- Jeg kan sige jer, at aftaler er mulige, siger præsidenten.

Reformen har skabt røre i Israel, blandt andet fordi den fratager landets højesteret muligheden for at underkende de love, som det israelske parlament vedtager.

En del af reformen skal under førstebehandling i det israelske parlament, Knesset, mandag.

- Det er muligt at nå frem til en aftale, siger Herzog.

- Og dog er der ingen, som er villige til at sætte sig ned og forhandle nu uden ultimative krav.

- Det er en bommert af historiske proportioner.

Den foreslåede retsreform vil give israelske politikere mere magt over domstolene.

Regeringen argumenterer for, at reformen er nødvendig for at sikre en bedre magtbalance i landet.

I marts satte landets premierminister, Benjamin Netanyahu, arbejdet med reformen på pause. Siden da har regeringen forsøgt at forhandle med oppositionen uden held.

Og mandag fortsætter regeringen altså med planen om at få reformen igennem. Der skal et lovforslag, der har til formål at stoppe retsvæsnets ret til at tage stilling til "rimeligheden" af regeringens beslutninger, førstebehandles.

Kritikere kalder reformen et statskup. De frygter, at den vil medføre udbredt korruption og vilkårlige udpegelser til højt rangerende embeder.

Herzog siger, at data og meningsmålinger viser, at der er "et virkeligt og betydningsfuldt offentligt behov for dialog og konsensus."

- Er det det værd? Er det virkelig det værd, spørger han om regeringens planer om at forsøge at presse reformen igennem med et smalt flertal.

Præsidenten opfordrer regeringen til at forhandle videre og forsøge at nå et forlig, som landets opposition kan se sig selv i.

- Det siger sig selv, siger Isaac Herzog.

