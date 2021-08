Israels premierminister får tredje stik for rullende kamera

Israels premierminister, Naftali Bennett, har fredag modtaget sin tredje coronavaccination.

Imens udvider landet målgruppen for et tredje vaccineskud til også at inkludere personer over 40 år.

Israel blev indledningsvist udråbt som frontløber i det internationale vaccinekapløb. Men landet står for tiden med stigende smittetal.

- Vores kamp (mod virusset, red.) har nået et foreløbigt højdepunkt. Sammen kan vi vinde, siger Bennett kort inden sit stik med vaccinen udviklet af Pfizer og BioNTech.

- Men vi er der ikke endnu. Jeg beder jer: Brug dette unikke privilegie, I har som israelere, og bliv vaccineret.

Smittesituationen har udløst frygt for en ny nedlukning op til den jødiske helligdag Jom Kippur midt i september.

- Hvis du går ud og får din tredje vaccinedosis, kan vi undgå en fjerde nedlukning, siger Bennett.

Den øgede smittespredning skyldes ifølge en israelsk coronaekspert, der torsdag udtalte sig til Ritzau, en for tidlig genåbning og dalende vaccineeffektivitet, som tiden går.

Studier har vist, at vaccinerne efter noget tid fortsat er meget effektive i forhold til at forebygge alvorlige covid-19-tilfælde.

Men deres effektivitet i forhold til at beskytte mod at blive smittet er dalet. Samtidig har den mere smitsomme Delta-variant spredt sig.

Derudover er vaccineudrulningen gået i stå i visse befolkningsgrupper i Israel.

63 procent af den israelske befolkning har fået to vaccinedoser.

/ritzau/Reuters