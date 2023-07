Israels premierminister indlagt - skal opereres i hjertet

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er blevet indlagt og skal have indopereret en pacemaker i løbet af natten til søndag.

Det oplyser Netanyahu i en video, som er offentliggjort på sociale medier, skriver det israelske medie The Jerusalem Post.

- Jeg har det fremragende, men jeg lytter til mine læger, siger Netanyahu.

En pacemaker er et elektrisk apparat, som indopereres i hjertet, og som bruges til at kontrollere hjerterytmen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indlæggelsen sker, kort tid inden det israelske parlament skal stemme om et omstridt lovforslag i regeringens retsreform.

Således skal lovforslaget, som handler om den israelske højesterets beføjelser, til afstemning mandag i Israels parlament, Knesset.

Ifølge 73-årige Netanyahu skal man ikke frygte, at han ikke møder op til den vigtige afstemning.

- Lægerne siger, at jeg vil blive udskrevet fra hospitalet i morgen eftermiddag, og at jeg vil være i stand til at møde i Knesset til afstemningen, siger han i videoen, som er offentliggjort lørdag aften.

For bare en uge siden var Netanyahu også indlagt. Det skete, da han fik et ildebefindende under en ferie ved Geneserat Sø i det nordlige Israel.

Lægernes konklusion var, at premierministeren var blevet dehydreret.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en video, som blev sendt fra hospitalet, sagde Netanyahu, at han ikke havde været påpasselig nok i sommervarmen. Han opfordrede samtidig israelerne til at opholde sig mindre i solen og drikke mere vand.

Mandagens afstemning i Knesset handler om, hvorvidt Israels højesteret fremover skal have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som de folkevalgte politikere vedtager, men som efter Højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Den beføjelse har Højesteret i dag. Og den beføjelse vil Israels stærkt højreorienterede regering have fjernet.

Regeringens planer om en retsreform har trukket tusindvis af israelere på gaden hver weekend siden nytår.

Lørdag aften marcherede en kilometerlang gruppe af demonstranter ad motorvejen ind i Jerusalem for at vise deres utilfredshed med reformen. Marchen var begyndt i kystbyen Tel Aviv 70 kilometer mod vest.

/ritzau/