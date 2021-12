Israels premierminister på historisk visit til Emiraterne

Iran er et af de emner, Naftali Bennett ventes at drøfte på sit første besøg i Emiraterne efter normalisering.

Israels premierminister, Naftali Bennett, er søndag ankommet til De Forenede Arabiske Emirater på det første besøg for en israelsk politisk leder nogensinde.

Ved ankomsten i Abu Dhabi blev Bennett modtaget af en æresgarde og af den emiratiske udenrigsminister, Abdullah bin Zayed.

- Sikke en dejlig modtagelse. Jeg er meget begejstret over at være her på vegne af mit folk på en israelsk leders første officielle besøg her, siger Bennett.

Mandag skal han efter planen mødes med Emiraternes de facto leder, Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

Besøget skal styrke båndet mellem Israel og Golf-landene på et tidspunkt, hvor verdens stormagter forsøger at få en atomaftale med Iran fra 2015 tilbage på sporet ved forhandlinger i Wien.

Den tidligere præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen i 2018 og optrappede sanktioner mod Iran.

Bennett har opfordret stormagterne til at afslutte forhandlingerne i Wien, idet han beskylder Iran for "atomafpresning".

Bennetts besøg i Abu Dhabi kommer, kort tid efter at den israelske forsvarsminister, Benny Gantz, var i Washington.

Her understregede Gantz gentagne gange, at militæret skulle være klar, hvis forhandlingerne med Iran brød sammen.

Israel har da også overvejelser om at etablere fælles forsvar med nogle af de arabiske lande i Golfen, der deler den israelske bekymring over Iran og den trussel, landet ifølge Israel udgør.

I forvejen har Emiraterne og Israel indgået en række aftaler om samarbejde inden for handel, sundhed og energi.

I august sidste år var De Forenede Arabiske Emirater det første af i alt fire lande, der indgik aftale med Israel om at normalisere forholdene.

Siden fulgte Bahrain, Sudan og Marokko.

Bennetts besøg i Emiraterne er det første, en israelsk premierminister aflægger i et af de fire lande.

/ritzau/Reuters