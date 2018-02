Israels venstrefløj lugter Netanyahus blod

Politiet anbefaler, at Israels premierminister sigtes for korruption. Selv bedyrer Netanyahu sin uskyld, men hans tid lakker mod enden nu, mener oppositionen.

Efter at have undersøgt påstået embedsmisbrug har det israelske politi anbefalet, at Benjamin Netanyahu, Israels mangeårige premierminister, sigtes for korruption.

Det er en anbefaling, som premierministeren er rygende uenig i. Men det er en anbefaling, der ifølge den venstreorienterede opposition varsler, at tiden med Netanyahu er ved at være ovre.

- Med politiets anbefaling af at sigte Benjamin Netanyahu for bestikkelse begynder nedtællingen til afslutningen på premierministerens politiske liv, skriver den venstreorienterede avis Haaretz i en analyse.