Israelsk avis hacket på årsdag for drab på iransk general

Den israelske avis Jerusalem Post oplyser mandag, at dens hjemmeside er blevet hacket.

Avisen kalder hackerangrebet "en direkte trussel mod Israel", da det er sket på årsdagen for drabet på den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

I stedet for avisens normale hjemmeside kunne besøgende natten til mandag dansk tid se et billede, der så ud til at være en form for hyldest til ære for Soleimani, der blev dræbt i et amerikansk droneangreb 3. januar 2020 i Iraks hovedstad, Bagdad.

Billedet forestillede et raketlignende objekt, der skød ud af en rød ring på en finger. Det er tilsyneladende en reference til en særpræget ring, som Qassem Soleimani plejede at bære.

Ifølge mediet Times of Israel var ordene: "Vi er så tæt på dig, at du ikke tænker over det", også skrevet på billedet på engelsk og hebraisk.

Omkring klokken 03.00 dansk tid var Jerusalem Posts hjemmeside tilsyneladende helt nede. Den er siden kommet op og køre igen.

- Vi er klar over, at vores hjemmeside tilsyneladende er blevet hacket sideløbende med en direkte trussel mod Israel, skriver Jerusalem Post på Twitter.

Andre store israelske nyhedssider ser ikke ud til at være blevet påvirket af det formodede hackerangreb.

Det var USA's daværende præsident Donald Trump, der i sin tid beordrede drabet på Qassem Soleimani, der var topgeneral i Revolutionsgarden.

Drabet vakte enorm vrede blandt Iran og dets allierede, og bare fem dage senere svarede Iran igen ved at affyre missiler mod en amerikansk militærbase i Irak.

Iranske ledere har i årene efter gentagne gange lovet, at Soleimanis død vil blive hævnet.

/ritzau/Reuters