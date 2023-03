Israelsk fagforening vil stoppe Netanyahu med historisk strejke

Israels største fagforening har mandag varslet en generalstrejke i protest mod premierminister Benjamin Netanyahus varslede retsreform.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg opfordrer til en generalstrejke, siger Arnon Bar-David, der er formand for fagforeningen Histadrut, på et tv-transmitteret pressemøde mandag.

Han tilføjer, at "fra det øjeblik, dette pressemøde slutter, stopper Israel med at fungere".

Strejken omtales som værende "historisk". Det skriver det amerikanske medie CNN.

Generalstrejke er en sjælden type af omfattende politisk proteststrejke. Den inkluderer typisk hovedparten af alle arbejdere.

Blandt de mange steder, hvor store strejker har konsekvenser, er den internationale Ben Gurion-lufthavn i Tel Aviv. Det skriver britiske BBC. Her er afgangene mandag blevet udskudt.

Det skete, blot få minutter efter at Arnon Bar-David havde varslet den omfattende generalstrejke.

Det israelske lægeforbund og sammenslutningen af lokale myndigheder har også varslet, at de tilslutter sig strejken. Det skriver BBC.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har fået stor kritik for en retsreform, som han ønsker at indføre.

Netanyahu siger, at reformerne er nødvendige for at begrænse for stor magt til dommere. Kritikere mener omvendt, at reformen vil beskytte udemokratiske og korrupte politikere.

Israels præsident, Isaac Herzog, har mandag opfordret regeringen til straks at indstille arbejdet med en omstridt retsreform.

Det er sket efter store protester i de israelske gader.

- Vi har set nogle udfordrende scener i nat. Jeg appellerer til premierministeren, medlemmerne af regeringen og medlemmer af koalitionen.

- Af hensyn til sammenholdet hos det israelske folk og for ansvarlighedens skyld opfordrer jeg jer til at standse lovgivningsprocessen øjeblikkeligt, skriver han på det sociale medie Twitter ifølge den israelske avis Haaretz.

/ritzau/