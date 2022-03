Israelsk historiker: Putins invasion af Ukraine kan blive hans Afghanistan

Militær overmagt er ikke nødvendigvis nogen sikker opskrift på sejr. Slet ikke når man læser landkortet, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans inderste kreds af rådgivere gør. Ifølge den israelsk-fødte forfatter og internationalt anerkendte historiker Yuval Noah Harari har Putin begået en synd ved at lade som om, at Ukraine ikke eksisterer som nation. Ved at tro, at Ukraine i virkeligheden er russisk, og at den 44 millioner store befolkning rent faktisk har et ønske om at blive indlemmet i et nyt storrussisk projekt.

Denne artikel er en del af en serie: Konflikten i Ukraine Gå til seriesiden