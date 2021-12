Israelsk jernmur stiller Hamas over for et valg

I årevis har de været det israelske militærs mareridt. Hamas-bevægelsens såkaldte angrebstunneller, der udgraves fra Gaza og strækker sig ind i selve Israel, designet til at sende Hamas’ kamptropper ind i israelske kibbutzer eller små landsbysamfund på kidnapningsmission eller dødstogt. For Israel har disse tunnelsystemer været en strategisk trussel. Men ikke længere.

I sidste uge meddelte Israels forsvarsminister, Benny Gantz, at det 65 kilometer lange hegn og den tilhørende underjordiske jernmur, som Israel begyndte at opføre i 2017, nu er færdigbygget. Projektet har kostet syv milliarder kroner, og ifølge dagbladet Haaretz er mere end 140.000 ton jern og stål blevet brugt. Med særlige følere under jordens overflade ved Israel nu præcis, hvor Hamas graver sine tunneller, og man vil være i stand til at ødelægge dem, inden de bevæger sig ind under israelske villakvarterer, børnehaver eller skoler.

På den måde har Israel neutraliseret den største militære trussel fra Hamas´ side, på samme måde som man tidligere dæmmede op for Hamas-bevægelsens raketarsenal ved at bygge jernkuppelsystemet, der er i stand til at skyde raketterne ned, inden de rammer deres mål.

Men til trods for, at den underjordiske mur umiddelbart øger trygheden for de israelere, der bor omkring Gaza, er det næppe sidste gang, Hamas tvinger Israel til at handle kreativt, når det gælder værn mod Gazas militære tiltag. Allerede nu tales der om, at Hamas producerer selvmordsdroner til brug i fremtidige krige.

Droner med små eller større sprængladninger som kan programmeres til at ramme specifikke mål, og som Israels jernkuppelsystem ikke er gearet til at skyde ned. En påmindelse om, at Hamas og Israel, der har udkæmpet fire krige, siden Hamas tog kontrol over Gaza i 2007, stadig forbereder sig på den næste.

Det var derfor ikke nogen tilfældighed, at Israels udenrigsminister, Yair Lapid, præsenterede en mere langsigtet plan for Gazas udvikling, samtidig med at Benny Gantz offentliggjorde detaljerne om den nye forsvarsmur.

Logikken er, at mens man bruger forsvarsmuren som en pisk over for Hamas, bliver Yair Lapids nye tiltag præsenteret som en slags gulerod. Til gengæld for langvarig fred og ro på den militære front tilbyder Israel i tæt samarbejde med Egypten at bidrage til genopbygning og forbedring af Gazas infrastruktur. Hvis den del af planen lykkes uden fornyede kampe, vil Israel og Egypten også hjælpe med at opføre en kunstig ø i Middelhavet ud for Gazas kyst, hvor import og eksport af varer kan finde sted via et større havneområde.

Selvom Gaza både deler grænse med Egypten og Israel, er det næsten uden undtagelse altid Israel, der beskyldes for at holde Gazas befolkning indespærret under elendige forhold og forhindre al udvikling i det lille landområde. Det er Israel opmærksom på, og foruden ønsket om at bryde det mønster, hvor krig opstår hvert tredje-fjerde år, er det nøjagtig derfor Israels regering præsenterer en mere langsigtet plan i samarbejde med netop Egypten.

Målet i såvel Kairo som Jerusalem er på længere sigt at skelne mellem Hamas og den mere end to millioner store befolkning i Gaza og måske endda svække Hamas´ status i Gazastriben. For hvis Hamas fortsætter med at bekæmpe og true Israel militært, er det i fremtiden Hamas selv, der vil fremstå som den faktor, der forhindrer genopbygning af Gaza og de økonomiske tiltag, der skal gavne befolkningen. Både Israel og Egypten har en klar interesse i at få flyttet ansvaret for Gazas elendighed fra sig selv og over på Hamas.

Lige som for Israel handler initiativet for Egypten også om fred på hjemmefronten. For hver gang, der udbryder krig i Gaza, skaber de tætte bånd med Hamas og Egyptens Muslimske Broderskab spændinger i det egyptiske samfund, som landets ledelse helst vil være foruden.

Men spørgsmålet er, om Hamas, der netop vinder store dele af sin popularitet på at være en militær modstand mod Israel, kan se logikken i at blive en del af et egyptisk-israelsk projekt. Og her står Hamas over for et valg mellem på den ene side fortsat medlemskab af den såkaldte modstandsakse, der omfatter Iran og Hizbollah, og som helligholder den væbnede kamp mod Israel. Og på den anden side en mindre militant og mere pragmatisk tilgang, der skal gøre Gaza til en mere integreret del af sit geografiske nærområde.