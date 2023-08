Israelsk kvinde dræbt af skud i angreb på Vestbredden

En 40-årig israelsk kvinde er blevet dræbt i et skyderi nær byen Hebron på Vestbredden mandag.

Det oplyser Israels militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En mand, der befandt sig i en bil sammen med kvinden, er alvorligt såret i samme angreb. Han er blevet bragt til behandling på et hospital i området.

Skuddene blev affyret fra en forbipasserende bil.

Ifølge israelske medier menes en eller flere palæstinensere at stå bag angrebet.

Israelsk militær jagter nu den eller de personer, der stod bag angrebet. Soldater har opsat checkpoints på vejene i området.

En talsmand for den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, hylder angrebet. Han kalder det en reaktion på Israels angreb mod palæstinensere.

Mandagens skyderi ved Hebron finder sted kun to dage efter, at en israelsk far og søn blev skudt ned ved en bilvaskehal i byen Huwara, der også ligger på den besatte Vestbred.

Siden begyndelsen af 2022 har Vestbredden været præget af øget vold mellem palæstinensere og israelere.

En række angreb, som palæstinensere har rettet mod israelere, er blevet gengældt med gentagne israelske militæraktioner mod palæstinensiske byer.

Der har også været flere tilfælde af, at israelske bosættere har foretaget hævnangreb mod palæstinensiske landsbyer som reaktion på skyderierne.

/ritzau/Reuters