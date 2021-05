Israelsk luftangreb jævner mediebygning i Gazastriben med jorden

Ejer af bygning blev advaret om luftangreb. Han bønfaldt om mere tid til at evakuere, men det blev afvist.

Et israelsk luftangreb har lørdag jævnet en mediebygning på 13 etager i Gazastriben med jorden.

Bygningen husede blandt andet medierne Al Jazeera og det amerikanske nyhedsbureau AP.

Israel "destruerede Jala Tower i Gazastriben, som rummer Al Jazeera og andre internationale pressekontorer", oplyser Al Jazeera på Twitter.

Hæren havde på forhånd advaret bygningens ejer om, at et luftangreb var på vej.

Tv-billeder fra Al Jazeera viser, at bygningen kollapser efter det israelske luftangreb. En stor sky af støv steg efterfølgende til vejrs.

Jawad Medhi, ejer af Jala Tower, siger, at en person fra den israelske efterretningstjeneste advarede ham om, at han havde en time til at evakuere bygningen.

I et telefonopkald med en officer, hørte nyhedsbureauet AFP's journalist, at ejeren bønfaldt om ti minutter ekstra til at evakuere bygningen.

Han håbede, at det ville give journalister mulighed for at hente deres computere og andet udstyr før angrebet.

Men anmodningen blev afvist.

- Det er forfærdeligt og meget trist at gå efter Al Jazeera og andre medier, siger Al Jazeera-chef i Gaza Wael al-Dahdouh.

AP's administrerende direktør, Gary Pruitt, kalder i en erklæring angrebet en "meget bekymrende udvikling".

- Vi er chokerede og forfærdede over, at det israelske militær målrettet destruerede bygningen, som huser AP og andre nyhedsorganisationer i Gaza.

- De har længe kende til lokationen af vores bureauet og vidste, at der var journalister der. Vi søger information fra den israelske regering og arbejder med det amerikanske udenrigsministerium for at få mere at vide, udtaler han.

Han bekræfter, at de fik en advarsel om, at bygningen ville blive angrebet.

- Vi undgik med nød og næppe forfærdeligt tab af liv. Et dusin AP-journalister og freelancere var inde i bygningen, og heldigvis lykkedes vi at evakuere dem i tide, udtaler Gary Pruitt.

Israel holder fast i, at angrebet var berettiget.

- Kampfly angreb et højhus, som havde militært udstyr, der tilhørte de militære efterretningstjenester for terrororganisationen Hamas.

- Bygningen var også kontor for civile nyhedsmedier, som terrorgruppen Hamas gemmer sig bag og bruger som menneskeligt skjold, oplyser en talsmand for Israels militær.

Israelske angreb har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder siden mandag dræbt 139 personer, herunder 39 børn, og såret mere end 1000 mennesker i Gaza.

Israels angreb mod Gaza begyndte mandag som svar på Hamas' og andre palæstinensiske militante gruppers angreb på Jerusalem med raketter.

/ritzau/AFP