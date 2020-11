Israelsk luftangreb mod militære mål dræber tre i Syrien

Israel har onsdag angrebet militære mål i Syrien, efter at landet har fundet sprængladninger nær grænsen.

Et israelsk luftangreb i Syrien har tidligt onsdag lokal tid kostet tre soldater livet og såret yderligere en.

Det oplyser Syriens statslige nyhedsbureau Sana ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mediet citerer en kilde i det syriske militær.

Sana melder onsdag om, at syrisk luftvåben har opfanget "israelsk aggression" i luftrummet over hovedstaden Damaskus.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger Israels forsvar i en meddelelse, at hæren onsdag har udført luftangreb mod syriske og iranske mål i Syrien.

Forsvaret siger i meddelelsen, at der er tale om et gengældelsesangreb, efter at Israels militær har fundet sprængladninger langs landets nordlige grænse ved Golanhøjderne.

- I går (tirsdag, red.) fandt israelske forsvarstropper improviserede sprængladninger. De var placeret af et syrisk hold ledet af iranske styrker, skriver forsvaret og tilføjer:

- Som modsvar har jagerfly i løbet af natten angrebet militære mål, som tilhører den iranske Quds-styrke og Syriens Bevæbnede Styrker.

Israels forsvar meddeler ifølge AFP, at syriske antiluftskytsstillinger, militærbaser og lagerbygninger er blevet ramt.

I meddelelsen oplyses det også, at Israel holder styret i Syrien ansvarlig for "alle aktiviteter på syrisk jord".

Israel har udført hundredvis af luft- og missilangreb mod Syrien, siden borgerkrigen i landet brød ud i 2011.

Landet anerkender sjældent enkelte angreb. Men når det sker, er meldingen, at angrebene er et modsvar på angreb mod israelsk territorium.

Den iranske Quds-styrke har spillet en nøglerolle i forhold til at lede militser, som har kæmpet på præsident Bashar al-Assads side under borgerkrigen i Syrien.

/ritzau/