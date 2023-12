Israelsk militær angreb Hamas-hovedkvarter i Gaza

Under militære operationer i den sydlige del af Gaza har israelske enheder lørdag været i aktion mod Hamas-hovedkvarteret i den centrale del af byen Khan Younis - blandt andet mod kommandocenteret for organisationens efterretningstjeneste. Det sagde Daniel Hagari, talsmanden det israelske militær, sent lørdag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Under den militæret operation i Khan Yunis lørdag angreb israelske enheder Hamas-hovedkvarteret i den centrale del af byen, siger Hagari.

Ingen uafhængige kilder kunne bekræfte rapporten tidligt søndag.

Israel har mistanke om, at Hamaslederen Yehya al-Sinwar for øjeblikket skjuler sig i det underjordiske tunnelnetværk, som Hamas har bygget under Khan Younis.

De steder, hvor Hamas har deres centre og stærkeste bastioner, er mål for israelernes igangværende landoffensiv.

Israels militær har også fokus på mål i det nordlige Gaza, hvor det indledte offensiven.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde på et pressemøde lørdag, at krigen mod Hamas, der er registreret som en terrororganisation i USA og EU, kommer til at fortsætte i "mange måneder". Han sagde, at kampene er "komplekse".

Ifølge Netanyahu er omkring 8000 militante fra Hamas blevet dræbt siden krigens begyndelse den 7. oktober.

- Stykke for stykke fratager vi Hamas dets muligheder for at operere. Vi kommer også til at eliminere lederne af Hamas, sagde Netanyahu.

Det var angiveligt lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, som gav ordre til det blodige overraskelsesangreb på Israel den 7. oktober.

I alt er mindst 21.672 palæstinensere blevet dræbt, viser den seneste opgørelse fra myndighederne i det Hamas-kontrollerede område.

Næsten alle Gazastribens rundt regnet 2,3 millioner indbyggere er blevet tvunget på flugt af den indtil videre 12 uger lange israelske offensiv.

