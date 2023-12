Israelsk militær dræber tre gidsler i Gaza ved en fejl

Tre gidsler i Gaza er blevet dræbt af israelske soldater ved en fejl.

Det siger den israelske militærtalsmand Daniel Hagari fredag aften ifølge mediet The Times of Israel.

Gidslerne blev dræbt under kampe i området Shejaiya i Gaza By, lyder det fra talsmanden.

De tre gidsler blev fejlagtigt anset for at være en "trussel", og så skød og dræbte israelske soldater dem, forklarer Hagari.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dette er en tragisk hændelse. IDF (den israelske hær, red.) har ansvaret, siger han ifølge mediet.

- Det er et område, hvor soldaterne møder mange terrorister, heriblandt selvmordsbombere, tilføjer han.

Hagari fortæller, at to af de døde var Yotam Haim fra kibbutzen Kfar Aza og Samer Talalka fra byen Hura. Familien til den tredje døde har bedt om, at vedkommendes navn ikke offentliggøres aktuelt.

I en meddelelse fra hæren lyder det, at en undersøgelse af hændelsen er blevet indledt.

- Med det samme er der blevet lært en lektie af denne begivenhed, og den er blevet givet videre til alle IDF-soldater på slagmarken, står der ifølge nyhedsbureauet AFP.

I meddelelsen står der videre, at IDF udtrykker "dyb anger over den tragiske hændelse".

Den militante palæstinensiske bevægelse Hamas angreb 7. oktober Israel og dræbte omkring 1200 mennesker ifølge israelske myndigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig tog bevægelsen 240 gidsler.

Under en midlertidig våbenhvile, som varede en uge, frigav Hamas i november mere end 100 kvinder, børn og udlændinge.

Det skete, til gengæld for at Israel frigav mere end 240 kvinder og teenagere, som sad i fængsel i Israel - mange af dem uden at være blevet sigtet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Over 130 gidsler menes stadig at befinde sig i Gaza, skrev Reuters fredag inden meldingen om de tre døde gidsler. Nogle af de 130 er blevet erklæret døde in absentia af israelske myndigheder.

Israels omfattende offensiv og bombardementer blev indledt som modsvar på Hamas' angreb. Knap 19.000 har mistet livet i Gaza ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

/ritzau/