Israelsk militær dræber ung palæstinenser under skudveksling

En 22-årig palæstinensisk mand er mandag morgen blevet dræbt af israelske styrker i byen Nablus i den nordlige del af Vestbredden.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Israelsk militær bekræfter, at det har været til stede i Nablus. Og at dets soldater har affyret skud.

I en udtalelse skriver militæret, at israelske soldater var i Nablus for at rive et hus ned, som tilhører en mand, der er mistænkt for at stå bag drabet på to israelske bosættere i februar nær landsbyen Huwara.

Under operationen mandag blev der kastet sten og affyret skud mod soldaterne, som svarede igen med skud, skriver militæret.

Israelsk militær gennemfører jævnligt operationer i Nablus, hvilket ofte fører til sammenstød med palæstinensere.

Byen er blandt andet hjemsted for den militante, palæstinensiske gruppe Lion's Den - eller på dansk: Løvens Hule.

Drabet på de to israelere i februar førte til, at israelske bosættere hærgede landsbyen Huwara. En palæstinensisk mand blev i den forbindelse dræbt, og mange biler og boliger blev stukket i brand.

/ritzau/