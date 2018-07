Israelsk militær opruster ved Golanhøjderne

Mere mandskab, artilleri og kampvogne sættes ind af israelsk militær ved Golanhøjderne.

Israelsk militær meddeler, at det har indsat ekstra kampvogne, artilleri og styrker ved den syriske grænse som en foranstaltning i intensiverede kampe mellem syriske tropper og oprører.

- Styrkerne er indsat denne morgen som en foranstaltning i lyset af udviklingen ved de syriske Golanhøjderne. Det skriver israelsk militær på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien. Det blev under seksdageskrigen i 1967 besat af Israel, der senere annekterede området.

Den øgede israelske militære tilstedeværelse sker efter syriske regeringsstyrker har indledt en offensiv i Deraa-provinsen i den sydøstlige del af Syrien.

Deraa-provinsen grænser dog ikke direkte op til Golanhøjderne - den grænser op til Jordan.

Både med angreb fra luften såvel som på landjorden har den syriske regering gjort området til et nyt blodigt fokuspunkt i den syv år lange borgerkrig.

I snart to uger har syriske regeringsstyrker haft gang i en større offensiv mod oprørere i området, og Rusland har gennemført luftangreb som støtte til de syriske styrkers kamp.

Mere end 90 personer er dræbt i offensiven, og ifølge FN har urolighederne foreløbigt tvunget 45.000 civile væk fra deres hjem.

FN's udsending til Syrien, Staffan de Mistura, har advaret om, at angrebene i Deraa-provinsen kan komme til at berøre lige så mange mennesker og lige så stort et område som de voldsomme kampe i Ghouta og Aleppo tilsammen.

/ritzau/