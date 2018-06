Israelsk militær rammer 25 mål i Gaza

FN's generalsekretær advarer om, at de tiltagende uroligheder i Gaza kan føre til krig.

Israelske jagerfly har tidligt onsdag ramt 25 mål i Gaza.

Angrebet kommer, efter at mindst 30 projektiler og missiler blev affyret mod Israel natten til onsdag. Det oplyser militæret.

- Terrororganisationen Hamas har angrebet civile i Israel hele natten med adskillige raketangreb, lyder det i en officielt melding fra militæret.

Tirsdag udtalte FN's generalsekretær, António Guterres, at de voldsomme sammenstød i Gaza er tæt på at kunne udvikle sig til en decideret krig.

- Det er en advarsel til alle om, hvor tæt situationen er på at udvikle sig til en krig, lød det fra generalsekretæren.

António Guterres sagde samtidig, at han er "chokeret" over det israelske militær, men at begge parter bærer et ansvar for at få stoppet konflikten.

- Jeg fordømmer alle de handlinger, begge sider har truffet, som har ført til denne farlige og skrøbelige situation.

/ritzau/AFP