Israelsk minister efter højesteretsdom: De rager magten til sig

Israels justitsminister, Yariv Levin, kritiserer mandag aften landets højesteret for at "rage al magten til sig", efter at retten underkendte en kontroversiel reform, der skulle begrænse domstolens tilsyn med landets regering og ministre.

Levin skriver på beskedtjenesten Telegram, at dommen "tager stemmen fra millioner af borgere".

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Levin var en af de centrale drivkræfter bag loven.

Ifølge den israelske avis The Times of Israel varsler han, at højesteretsdommen ikke er enden på fortællingen om den israelske regerings ønske om at reformere retssystemet.

Han uddyber dog ikke, hvad næste skridt for regeringen er.

Et snævert flertal på otte af 15 dommere i højesteretten stemte for at underkende loven.

De mener, at den vil "gøre alvorlig og hidtil uset skade på de grundlæggende egenskaber ved staten Israel som en demokratisk stat", skriver dpa.

Den nu underkendte lov var en del af den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahus stærkt konservative regering fik vedtaget i juli 2023.

Regeringen pressede de nye tiltag igennem trods kraftig modstand i landets parlament.

Den omstridte retsreform fik hundredtusindvis af israelere til at gå på gaden i protest i løbet af 2023.

Den lov, der nu er underkendt af landets øverste domstol, fratog højesteretten ét af flere redskaber, den har til at ændre på regeringens beslutninger.

Det kunne ske, hvis dommerne mente, at nye love var "urimelige" eller i strid med forfatningen.

Dommerne har siden september vurderet en klage fra borgerrettighedsgrupper.

Modstandere af loven mener, at Netanyahus regerings skridt kan føre til mere korruption og til, at ukvalificerede personer bliver udpeget til vigtige poster.

De mener desuden, at reformen ville have svækket domstolenes uafhængighed og dermed også demokratiet i Israel.

/ritzau/