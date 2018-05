Israelsk minister kalder missilstorm for en huskekage

En byge af missiler affyret fra Syrien mod Israel blev natten til torsdag markant besvaret.

Natten til torsdag affyrede iranske styrker i Syrien en serie af raketter mod israelske militære stillinger i de omstridte Golanhøjder. Det fik Israel til at svare kraftigt igen.

Det er seneste udvikling i en længere tids optrapning, hvor Israel har angrebet iranske positioner i det borgerkrigshærgede Syrien.

- Vi har ramt næsten alt iransk infrastruktur i Syrien. De skal huske ordsproget: Hvis det regner på os, så stormer det hos dem.

- Jeg håber, at denne episode er afsluttet, og at alle har forstået det, siger Israels forsvarsminister Avigor Lieberman ifølge AFP torsdag om missiludvekslingen.

Nattens beskydninger frem og tilbage er ifølge nyhedsbureauet AP de mest alvorlige krigshandlinger mellem de to lande nogensinde. Og Israels hårdeste angreb på syrisk grund siden Yom Kippur-krigen i 1973, hvor en syrisk-egyptisk koalition angreb Israel.

Ifølge Israel blev landet ramt af 20 missiler afsendt af iranske al-Qud-styrker, en enhed dedikeret til at kæmpe i udlandet. Ingen kom dog til skade og flere missiler blev skudt ned.

Det fik Israel til at svare igen mod "dusinvis" af iranske mål i Syrien.

- Vi vil ikke have en eskalering af konflikten, men vi vil heller ikke lade nogen angribe os eller opbygge infrastruktur, der kan angribe os i fremtiden.

- Irans forsøg på at anbringe antiluftskyts ved vores grænser og begrænse vores luftherredømme er uacceptabelt, sagde Avigor Lieberman yderligere ifølge AFP.

Israel har de seneste år udført en stribe luftangreb ind i Syrien og Libanon.

Iran har under den syriske borgerkrig støttet præsident Bashar al-Assad og har i den forbindelse tilført en større mængde tropper til landet.

Det har fået Israel til at frygte, at Iran via sin tilstedeværelse i nabostater forbereder et angreb på landet.

- Den iranske blæksprutte forsøger at kvæle og nedbryde vores kampånd. Israel er stærkere end dem, der står mod os. Jeg vil gerne sige til lederne i Syrien, Iran, Hamas og Hizbollah, test os ikke, sagde den israelske uddannelsesminister Naftali Bennet i slutningen af april.

/ritzau/