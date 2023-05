Israelsk minister provokerer med nyt besøg på Tempelbjerget

Israels minister for national sikkerhed, den højrenationalistiske Itamar Ben-Gvir, har søndag morgen besøgt Tempelbjerget og området omkring Al Aqsa-moskéen i Østjerusalem.

Det skriver det israelske medie Haaretz.

Ifølge Haaretz fordømmer Jordans udenrigsministerium besøget, som det kalder et "alvorligt brud på international lov og på status quo omkring Al Aqsa-moskéen" og en "provokation".

Jøder har typisk begrænset adgang til plateauet på toppen af Tempelbjerget, hvor Al Aqsa-moskéen ligger. Moskéen er det tredjehelligste sted inden for islam efter Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

Samtidig betragtes Tempelbjerget som det helligste sted i jødedommen. Jøderne har adgang til pladsen neden for bjerget, som de valfarter til for at bede ved Grædemuren.

Området administreres af den islamiske fond Waqf. Fonden hører under Jordans ministerium for hellige steder.

Israel indtog Østjerusalem under seksdagskrigen i 1967. Herefter blev bydelen annekteret af og indlemmet i Israel.

Samtidig aftalte Israel og nabolandet Jordan dog, at Tempelbjerget fortsat skulle være under jordansk kontrol. Jordan havde indtil seksdagskrigen kontrollen over hele den gamle bydel i Jerusalem, hvor Tempelbjerget ligger.

I forbindelse med sit besøg søndag proklamerede Itamar Ben-Gvir, at området - i strid med den mere end 50 år gamle aftale - er under israelsk kontrol.

Den samme udmelding kom fra den daværende israelske oppositionsleder og leder af Likud-partiet Ariel Sharon, da han i 2000 besøgte Tempelbjerget.

Sharons besøg medførte voldsomme uroligheder og medvirkede til, at en langvarig palæstinensisk opstand - kendt som den anden intifada - efterfølgende brød ud i Israel og de palæstinensiske områder.

Itamar Ben-Gvir besøgte også Tempelbjerget i januar. Det udløste kritik fra blandt andet USA, som er Israels vigtigste allierede. Sagen blev efterfølgende taget op i FN's Sikkerhedsråd.

