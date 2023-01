Israelsk minister var på omstridt besøg på Tempelbjerget

Israels stærkt højreorienterede sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, foretog tirsdag et kort besøg i det bygningskompleks, hvor al-Aqsa moskéen ligger i Jerusalem.

Palæstinensere opfatter det som en stor provokation.

- Tempelbjerget er åbent for alle, skriver Ben-Gvir på Twitter, hvor han anvender det jødiske navn på stedet.

Muslimerne kalder bjerget Haram al-Sharif (Det Hellige Fristed).

Den israelske ministers besøg, som forløb fredeligt, fordømmes i hårde vendinger af palæstinensere og af Jordan.

En israelsk embedsmand siger, at besøget, som varede et kvarter, fandt sted i overensstemmelse med et såkaldt status quo arrangement, som blev godkendt for årtier siden.

Det tillader ikke-muslimer at besøge stedet, på betingelse af at de ikke beder på området.

- Hvis Hamas tror, at det kan kue mig med trusler, så bør gruppen forstå, at tiderne er ændret. Nu er der en regering i Jerusalem!, skriver ministeren på Twitter.

Den 46-årige Ben-Gvir er leder af det stærkt højreorienterede parti Jødisk Magt.

I en regeringsaftale med premierminister Benjamin Netanyahus parti, Likud, og andre mindre højrefløjspartier er det blevet sikret magten i det israelske politiministerium.

Derudover har Netanyahu garanteret partiet en plads i det israelske sikkerhedskabinet.

Almog Cohen, en anden parlamentariker fra Jødisk Magt, siger til Kan radio, at det er hans partis "forhåbning", at alle religioner får mulighed for at bede på Tempelbjerget.

Det palæstinensiske udenrigsministerium "fordømmer stærkt stormen på al-Aqsa moskéen, som blev udført af ekstremist-ministeren Ben-Gvir".

Det kaldes en "farlig eskalering af konflikten".

I en erklæring fra Jordans udenrigsministerium fordømmes "stormløbet på al-Aqsa moské og krænkelserne af dens helligdom".

Moskéen på Tempelbjerget er det tredjehelligste sted for muslimer efter Mekka og Medina.

Tempelbjerget er det helligste sted for jødedommen, da jødernes helligste tempel stod på stedet. Det blev ødelagt af romerne i år 70. Nu er kun Grædemuren tilbage.

