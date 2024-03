Israelsk minister vil erstatte Hamas med lokalt alternativ

Den israelske forsvarsminister har natten til onsdag dansk tid åbnet en smule mere op for, hvordan Israel mener, at Gazastriben skal regeres, hvis det lykkes at tilintetgøre Hamas.

Ministeren, Yoav Gallant, taler sammen med amerikanske embedsmænd til pressen, efter at han har besøgt USA's forsvarsministerium i denne uge.

Her siger Gallant, at der skal etableres et "lokalt alternativ" til Hamas, når bevægelsen er besejret i Gazastriben.

Han specificerer ikke, hvilket alternativ det skal være.

Han uddyber heller ikke, om han mener, at Israel bør være med til at etablere et sådant lokalt alternativ.

Hamas angreb 7. oktober Israel, hvor omkring 1200 mennesker ifølge Israel mistede livet, og flere hundrede blev bragt tilbage til Gazastriben som gidsler.

De følgende modangreb fra Israel har ifølge sundhedsmyndighederne i Gazastriben kostet flere end 32.000 mennesker livet.

Lloyd Austin, som er USA's forsvarsminister, siger, at antallet af tab i Gazastriben er for højt.

- Antallet af civile tab i Gazastriben er alt for højt nu, og mængden af humanitær nødhjælp, som kommer ind, er alt for lav, siger han.

- Gazastriben lider under en humanitær katastrofe, og situationen forværres kun.

USA har historisk set været Israels vigtigste allierede, men forholdet er på et lavpunkt, efter at USA afstod fra at nedlægge veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der kræver våbenhvile i Gazastriben.

Det fik blandt andet den israelske regering til at aflyse en forestående delegation til USA. Yoav Gallant var dog allerede ankommet.

/ritzau/Reuters