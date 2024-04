Israelsk minister vil have valg til Knesset i september

Benny Gantz, den tidligere oppositionspolitiker som efter Hamas' angreb mod Israel blev inviteret med i en samlingsregering, vil have udskrevet valg til Israels parlament, Knesset, til september.

Det siger han onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi må blive enige om en dato for et valg i september, siger han.

- At fastlægge en sådan dato giver os mulighed for at fortsætte vores forsvarsmæssige indsats samtidig med, at vi viser Israels borgere, at vi snart vil forny deres tillid til os.

Demonstrationerne mod premierminister Benjamin Netanyahus regering er de seneste dage taget til, og israelere i tusindvis er gået på gaden for at vise deres utilfredshed.

De er særligt utilfredse med regeringens håndtering af de 134 israelere, som efter seks måneders krig stadig holdes som gidsler i Gazastriben.

Der var sidst valg til Knesset 1. november 2022, og dets 120 medlemmer er valgt til en fireårig periode.

Benjamin Netanyahu har gentagne gange afvist at udskrive parlamentsvalg, før valgperioden er gennemført.

Han er landets længst siddende premierminister, men meningsmålinger tyder på, at det vil blive svært for Netanyahu samle et flertal om sig efter valget.

Netanyahus parti, Likud, opfordrede i en pressemeddelelse onsdag Gantz til at "stoppe med at bedrive smålig politik" i krigen.

- Et valg vil på nuværende tidspunkt medføre lammelse, splittelse og skade til kampene i Rafah (by i Gazastriben, red.) og et dødsstød til chancerne for at lukke en aftale om gidslerne, skriver Likud.

Benny Gantz har, som så mange fremtrædende israelske politikere, tidligere haft en længere karriere inden for det israelske forsvar, IDF. I 2011 blev han forfremmet til stabschef for IDF - en post, som han bestred frem til 2015.

Få år efter gik han ind i politik. Her har han siddet som forsvarsminister, justitsminister, vicepremierminister og nu som minister uden ressortområde i Israels samlingsregering.

Meningsmålingerne forudser en storsejr til Gantz' parti, National Samling, og antyder, at den tidligere forsvarschef ville kunne samle et flertal om sig som premierminister.

Landets nuværende samlingsregering blev etableret, efter at den væbnede islamistiske gruppe Hamas angreb Israel 7. oktober.

Omkring 1200 mistede ifølge israelske tal livet i det angreb.

Siden har modangrebene i Gazastriben, hvor Hamas sidder på magten, kostet flere end 32.000 mennesker livet, viser tal fra sundhedsmyndighederne i det palæstinensiske område.

