Israelsk minister vil udsætte reform efter trussel fra flyvevåbnet

Israels forsvarsminister forsøger at udsætte en afstemning om en central - og meget udskældt - del af den retsreform, som landets regering siden nytår har arbejdet på at gennemføre.

Afstemningen handler om Højesterets beføjelser og skal efter planen finde sted mandag i det israelske parlament.

Men forsvarsminister Yoav Gallant frygter, at det - hvis afstemningen bliver gennemført - vil få potentielt alvorlige konsekvenser for landets militær.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

Årsagen er et brev, som blev offentliggjort fredag. Brevet er underskrevet af flere end 1000 reservister i form af piloter, navigatører og medlemmer af specialstyrker i det israelske flyvevåben.

I brevet slår de fast, at de ikke møder op til reservetjeneste, hvis lovændringen bliver stemt igennem mandag.

Hvis loven bliver vedtaget, vil Israels højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter Højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Ifølge en talsmand for Yoav Gallant nægter ministeren selv at stemme for loven, hvis ikke afstemningen bliver udsat, skriver Haaretz.

Ved at udsætte afstemningen får regeringen og oppositionen mulighed for at fortsætte diskussionen om reformen. Og for at nå frem til en udformning, som begge sider kan stå inde for, mener Gallant.

Torsdag fortalte højtstående embedsmænd dog ifølge Haaretz, at hverken regeringen eller oppositionspartierne tror på, at der er ret gode chancer for at nå et kompromis.

Efter planen skal parlamentet i Jerusalem, der officielt kaldes Knesset, holde sommerpause fra slutningen af juli. Ifølge Haaretz vil Yoav Gallant forsøge at få udskudt Knessets sommerferie.

Den israelske regerings planer om en retsreform har hver uge siden nytår trukket titusindvis af demonstranter på gaden i israelske byer.

Ud over at ændre Højesterets beføjelser indeholder reformen også forslag om, at Knesset skal kunne ændre højesteretsdomme. Og at parlamentet skal have indflydelse på det udvalg, som udpeger dommere.

Yoav Gallant er medlem af det konservative parti Likud. Samme parti er premierminister Benjamin Netanyahu leder for.

Den israelske regering består foruden Likud af flere nationalistiske og religiøse partier på den yderste højrefløj.

/ritzau/