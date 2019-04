Israelsk parti erkender at have tabt valg

Leder for partiet Blå og Hvid erkender at have tabt Israels valg til Netanyahus Likud-parti. Det skriver AFP.

Det israelske parti Blå og Hvid erkender onsdag aften, at det har tabt valget til premierminister Benjamin Netanyahus parti, Likud.

Det siger Benny Gantz, partiets leder ifølge AFP.

Også nummer to i partiet, Yair Lapid, erkender nederlaget over for israelsk tv ifølge Reuters.

- Vi vandt ikke denne runde. Vi vil i opposition gøre Likuds liv til et helvede, advarer han.

/ritzau/