Israelske angreb i Libanon dræber mindst fem i Libanon

Mindst fem personer, heriblandt to børn, er fredag blevet dræbt i israelske angreb mod det sydlige og østlige Libanon.

Det oplyser blandt andet Unicef og sikkerhedskilder ifølge nyhedsbureauet Reuters, som dog ikke specificerer, hvilke sikkerhedskilder der er tale om.

En af de dræbte voksne var medlem af hizbollahbevægelsen, som er en iransk støttet væbnet bevægelse, som holder til i det sydlige Libanon.

Foruden vedkommende blev to civile fra Syrien dræbt.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det østlige Libanon hævder Israel at have dræbt Sharhabil al-Sayed, som er en del af den palæstinensiske hamasbevægelse, og som stod for gruppens aktioner i Bekaadalen i Libanon.

Sikkerhedskilder oplyser til Reuters, at et andet medlem af Hamas også blev dræbt i det angreb, men oplyser ikke, hvor højtstående vedkommende var i bevægelsen.

Israel har ligget i konflikt med en række væbnede bevægelser, som får støtte fra Iran.

To af de mest centrale konflikter er mellem Israel og Hamas, som primært holder til i Gazastriben, og Israel og Hizbollah, som primært holder til i Libanon.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konflikterne er blevet eskaleret, efter at Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år. Flere end 1100 mennesker blev ifølge israelske optællinger dræbt, og over 200 blev bragt til Gazastriben som gidsler.

Siden har Israels angreb i Gazastriben kostet flere end 35.000 mennesker livet, viser optællingen fra sundhedsmyndighederne i Gazastriben, som er under Hamas' kontrol.

Gazastriben er cirka på størrelse med den danske ø Mors og ligger mellem Egypten, Middelhavet og Israel. Der bor cirka 2,3 millioner mennesker.

/ritzau/