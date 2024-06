Israelske ministre truer Netanyahu og kræver Hamas udslettet

To af Israels mest fremtrædende ministre truer med at vælte den israelske regering, hvis premierminister Benjamin Netanyahu går med til en aftale om at afslutte krigen i Gaza, uden at Hamas er nedkæmpet.

Det skriver Reuters.

I en udtalelse på det sociale medie X skriver Itamar Ben-Gvir, der er minister for national sikkerhed, at en sådan aftale vil være "dumdristig" og "en sejr for terrorisme og en trussel for Israels nationale sikkerhed".

Han skriver videre, at hans parti, Jødisk Magt, vil trække sig fra den israelske koalitionsregering, hvis Netanyahu går med til en våbenhvileaftale, inden Hamas er nedkæmpet.

Også Israels finansminister, Bezalel Smotrich, skærper tonen over for Netanyahu. Han repræsenterer Det Religiøse Zionistparti.

Smotrich skriver på X, at han ikke vil være en del af en regering, som afslutter krigen i Gaza, før Hamas er tilintetgjort. Det har han gjort klart over for Netanyahu, skriver han.

Han kræver desuden, at alle gidsler bliver løsladt, før Israel lægger våbnene.

Meldingerne fra de to ministre kommer som en reaktion på et våbenhvileforslag, der blev offentliggjort fredag.

Det var USA's præsident, Joe Biden, som fortalte om forslaget, men det er Israel selv, der står bag forslaget til en våbenhvile.

Forslaget omhandler en fase på seks uger.

Den skal omfatte en hel og fuldendt våbenhvile, tilbagetrækning af israelske styrker fra alle befolkede områder i Gaza og frigivelse af en række gidsler i bytte for frigivelse af hundredvis af palæstinensiske fanger.

Ifølge forslaget er det meningen, at parterne skal forhandle i løbet af de seks uger om en varig våbenhvile. Den midlertidige våbenhvile skal fortsætte, hvis forhandlingerne ikke afsluttes, inden de seks uger er gået.

Tidligere lørdag understregede Netanyahu, at Israel ikke kommer til at acceptere en permanent våbenhvile, før Hamas er elimineret.

Fra Hamas har det lydt, at bevægelsen ser positivt på det nye forslag.

Israels krig mod Hamas i Gaza har varet næsten otte måneder.

Den blev iværksat som en reaktion på den militante bevægelses angreb på Israel 7. oktober 2023. Her blev 1200 personer dræbt, og cirka 250 blev taget som gidsler og ført ind i Gaza.

Israel vurderer, at der er knap 100 overlevende gidsler tilbage i Gaza.

Krigen i Gaza har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i området kostet 36.000 mennesker livet.

