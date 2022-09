50 år efter terrorangreb ved OL i München har israelske pårørende sagt ja til at deltage i en mindeceremoni.

Israelske pårørende deltager i ceremoni for 50-året for OL-terror

Den israelske præsident, Isaac Herzog, samt 70 pårørende til israelske terrorofre, der blev dræbt ved OL i München i 1972, deltager mandag i en mindeceremoni i den tyske storby.

Det sker, fordi Tysklands regering og de pårørende er blevet enige om en erstatning.

Forhandlingerne om erstatning varede 50 år på nær fem dage. Parterne blev endeligt enige i tirsdags.

11 israelere blev sammen med en tysk betjent dræbt ved OL i München af palæstinensiske terrorister. Mandag er det 50 år siden. Det markeres med en mindeceremoni, som de pårørende ellers havde meldt afbud til.

Artiklen fortsætter under annoncen

De deltager, fordi Tyskland er gået med til at betale erstatning. Det var heller ikke ventet, at præsident Isaac Herzog ville deltage, hvis ikke de pårørende kom.

Der er ikke meldt noget officielt beløb ud for erstatningen, men det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at det samlede beløb lyder på 28 millioner euro. Det svarer til 210 millioner kroner. Det er lidt mindre end de 33 millioner euro, de pårørendes familier havde krævet.

Tilbage i 1972 og igen i 2002 blev der også udbetalt beløb, der i 2022-penge ifølge The Times of Israel svarer til fem millioner euro.

Den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, og den israelske præsident, Isaac Herzog, udtaler i en fælles erklæring, at den tyske stat med aftalen "erkender sit ansvar for de forfærdelige lidelser for de dræbte og deres pårørende".

Angrebet fandt sted 5. september 1972. Tyske sikkerhedsstyrker blev indsat i en redningsaktion, som gik helt galt.

Efter et døgns grufuldt gidseldrama blev israelerne dræbt af terroristerne. En tysk betjent og tre terrorister blev også dræbt.

Umiddelbart efter erkendte Vesttysklands daværende forbundskansler Willy Brandt, at de tyske sikkerhedsstyrker havde gjort et meget dårligt stykke arbejde.

Efter fiaskoen for politiet etablerede myndighederne i Tyskland specialstyrken GSG 9, som er trænet til at blive sat ind mod terrorangreb og i gidselkriser.

/ritzau/