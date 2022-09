Israelske reservister vil gøre op med negativ omtale af Israel

Organisationen “Reservists on Duty” mener, at alt for mange i Vesten vokser op med et vrangbillede af Israel

Fra sin stol bag et lille firkantet bord i gårdhaven på en af Tel Avivs hippe cafeer taler 28-årige Eldar Maider i et behersket toneleje. Om få dage rejser han til Danmark sammen med tre andre israelere fra organisationen "Reservists on Duty" (Reservister på vagt) for, som han selv siger, at tale om Israel i øjenhøjde. Han skal blandt andet møde unge danske skoleelever, studerende og deltage i interview på Radio Shalom Copenhagen.

Med en fortid i den israelske hærs faldskærmstroppe-enhed og som nuværende student tog Eldar Maider sidste år en beslutning om slutte sig til Reservists on Duty. Organisationen er på mange måder et modspil til "Breaking The Silence" (Bryd tavsheden), der i årevis har modtaget finansiel støtte fra Danmark for at sætte fokus på israelske soldaters vidnesbyrd fra krigstid og hverdag på Vestbredden.