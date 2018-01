Israelske soldater dræber 24-årig palæstinenser

Sammenstød på Vestbredden koster ung mand livet. Uro fortsætter efter USA's ja til Jerusalem som hovedstad

En palæstinenser er mandag blevet skudt og dræbt af israelske soldater under sammenstød på Vestbredden, siger lokale embedsmænd.

Den 24-årige Ahmed Saleem blev dræbt i Jayyous nær Qalqilya, som ligger tæt på separationslinjen mellem Israel og Vestbredden, siger talsmænd for det palæstinensiske sundhedsministerium.

Talsmændene oplyser, at det var den 17. palæstinenser, som er blevet dræbt, siden præsident Donald Trump 6. december fremsætte sin stærkt omstridte erklæring om Jerusalem som Israels hovedstad.

Også en israelsk soldat er blevet dræbt i det samme tidsrum.

Palæstinensiske ledere mødtes mandag for at blive enige om et svar på, hvad de opfatter som Trumps angreb på deres langvarige kamp for at få oprettet en palæstinensisk stat.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, siger, at Israel har "afsluttet" den vigtige Oslo-fredsproces fra 1990'erne med dets handlinger.

- Israel har gjort det af med Oslo, siger den palæstinensiske præsident, som søndag betegnede Trumps fredsbestræbelser i Mellemøsten som "århundredets slag i ansigtet".

Abbas har tidligere sagt, at USA ikke længere kan spille nogen rolle i fredsprocessen i Mellemøsten som følge af Trumps Jerusalem-beslutning.

Trump besluttede 6. december, at USA skulle anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Det brød med årtiers international konsensus.

/ritzau/AFP