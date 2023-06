Israels hær: Tre soldater er dræbt af skud ved grænsen til Egypten

Tre israelske soldater er blevet dræbt i skudepisoder på grænsen til Egypten.

Det meddeler Israels hær ifølge Times of Israel lørdag.

De to første blev dræbt, mens de stod vagt nær grænsen lørdag morgen, oplyses det.

I samme område var der på israelsk territorie nogle timer senere en yderligere skududveksling. Her blev en formodet angrebsmand og en yderligere israelsk soldat dræbt.

Israels hær oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den formodede angrebsmand var egyptisk politibetjent.

- En undersøgelse er i gang i fuldt samarbejde med den egyptiske hær, meddeler den israelske hær ifølge Times of Israel.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om noget motiv.

Skududvekslingen omtales som en "sikkerhedshændelse".

Der søges i området efter yderligere personer, som kan have stået bag et angreb.

Premierminister Benjamin Netanyahus kontor oplyser ifølge Times of Israel, at han fortsat vil blive holdt opdateret om udviklinger i forbindelse med episoderne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser hæren også, at en fjerde soldat er blevet lettere såret og bragt til et hospital.

Der er fortsat stor uklarhed om hændelsesforløbet.

Anonyme egyptiske kilder hævder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en gruppe bevæbnede personer, muligvis smuglere, skød mod de israelske grænsesoldater, hvorefter en yderligere konfrontation fandt sted nogle timer senere.

Den israelsk-egyptiske grænse har i vidt omfang været fredelig siden en fredsaftale i 1979.

Der har dog nogle gange været skududvekslinger med narkosmuglere.

Ifølge Times of Israel har den egyptiske hær også ofte skudt mod narkosmuglere, hvilket har ført til, at der utilsigtet er blevet skudt på tværs af grænsen.

Blot timer før den første skudepisode forhindrede hæren et forsøg på at smugle en større mængde narkotika over grænsen.

