Israelske styrker dræber fire palæstinensere på Vestbredden

En israelsk operation mod blandt andet en Hamas-celle har søndag ført til skududvekslinger flere steder på Vestbredden.

Israelske styrker har under operationen dræbt mindst fire palæstinensere.

Det oplyser kilder hos Israels hær samt palæstinensiske myndigheder.

En person er død i byen Burqin i den nordlige del af Vestbredden. Tre andre er blevet dræbt i Bidu, som er et område med flere landsbyer mellem byerne Ramallah og Jerusalem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Talsmand for den israelske hær Amnon Shefler melder, at operationen begyndte før midnat mellem lørdag og søndag med en anholdelse nær byen Jenin, hvor det ikke kom til sammenstød.

Men der blev udvekslet skud, da israelske styrker tidligt søndag gik ind i Burqin for at foretage yderlige anholdelser.

Senere søndag var der også kampe i Bidu, melder Shefler.

Han beskriver søndag operationen som "igangværende" og siger, at flere anholdelser er blevet foretaget.

I en meddelelse fra Israels premierminister, Naftali Bennett, bekræftes det, at israelske styrker har gennemført en "operation mod Hamas-terrorister, som var ved at udføre et nært forestående terrorangreb".

Bennett melder dog intet om døde eller sårede.

Hamas har bekræftet, at flere fra den militante islamistiske gruppe har haft sammenstød med israelske styrker. Mindst én fra Hamas er død, lyder det.

Islamisk Jihad, som er en anden militant islamistisk gruppe, oplyser, at også en person fra denne gruppe er død.

/ritzau/AFP