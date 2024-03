Istanbul er den store pris ved søndagens lokalvalg i Tyrkiet

Millioner af tyrkere flokkes søndag ved valgstederne til lokalvalg.

Alles øjne er rettet mod Istanbul, landets største by, som præsident Recep Tayyip Erdogan er stærkt opsat på at genvinde, efter at hans parti sidst blev besejret her.

- Istanbul er juvelen, skatten og vort lands øjesten, sagde den 70-årige Erdogan under et valgmøde før lokalvalget.

Erdogans vej til magten i Tyrkiet gik via hjembyen Istanbul. Det var her, han blev valgt til borgmester i 1994. I den spraglede millionby, der er en korsvej mellem Europa og Asien.

Hans konservative og religiøse politiske allierede sad på magten i byen, indtil Ekrem Imamoglu fra Det Republikanske Folkeparti fravristede Erdogans parti magten for fem år siden.

Erdogan har ledet Tyrkiet i langt over to årtier. Han har blikket fast rettet mod Istanbul og har ført en intens kampagne for at genvinde byen med sine 16 millioner indbyggere.

- Hvem som vinder Istanbul vinder Tyrkiet, skal præsidenten have sagt engang. Det minder valgeksperten Erman Bakirci fra Konda Research om.

Erdogan har denne gang udpeget sin miljøminister, Murat Kurum, som sin borgmesterkandidat.

De seneste målinger viser, at Imamoglu har en lille føring.

Men valgeksperter maner til forsigtighed. Meningsmålinger i Tyrkiet har ofte ligget langt fra det endelige resultat.

Hvor meget Istanbul betyder, fik alle at se ved lokalvalget i 2019. Her blev den 52-årige Imamoglu udråbt som vinder. Hvorefter myndighederne kort efter annullerede resultatet.

Det betød blot, at Imamoglu vandt omvalget med en endnu større margin. Ikke mindst fordi han nu tydeligt fremstod som den samlende figur for landets splittede opposition.

Politiske kommentatorer siger, at hvis Imamoglu søndag genvinder posten som borgmester, så vil han blive topudfordrer til posten som Tyrkiets præsident ved valget i 2028.

Der er 61 millioner stemmeberettigede ved søndagens lokalvalg. De skal udpege kommunale forsamlinger i landets 81 provinser.

Valgene sker på baggrund af en meget høj tyrkisk inflation på 67 procent. Det rammer mange borgere hårdt på pengepungen.

De sidste valgsteder lukker klokken 16.00 dansk tid. De første prognoser ventes senere søndag.

