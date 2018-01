It-nedbrud udløste lange ventetider i amerikanske lufthavne

De amerikanske told- og grænsemyndigheder blev mandag aften ramt af omfattende computernedbrud.

De amerikanske told- og grænsemyndigheder måtte mandag kæmpe med massive tekniske problemer i en række lufthavne.

Her oplevede myndighederne nemlig et nedbrud i computersystemerne, der varede omkring to timer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nedbruddet forårsagede lange ventetider for rejsende i de berørte lufthavne.

Det oplyser de amerikanske told- og grænsemyndigheder.

Nedbruddet ramte klokken 19.30 lokal tid på den amerikanske østkyst. Problemet blev løst to timer senere, skriver myndighederne i en meddelelse.

Der er foreløbig ingen tegn på, at nedbruddet blev udløst af fjendtlige aktører.

- På dette tidspunkt er der ingen indikationer på, at nedbruddet var af ondsindet karakter, skriver myndighederne i meddelelsen.

Jennifer Gabris, talsmand for grænsemyndighederne, oplyser, at nedbruddet ikke har haft indflydelse på kontrollen af rejsende i de berørte lufthavne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/