Italien advares om en fremtid uden unge

Et Italien uden børn er et land, som ikke har nogen tro og nogen planer, siger Draghi om faldende fødselstal

Italiens fødselsrate er stadig i frit fald, og situationen er forværret på grund af coronapandemien. Sidste år faldt landets befolkningstal med næsten 400.000 til 59,3 millioner indbyggere. Det er et fald, som svarer til hele byen Firenzes indbyggertal.

Myndighederne har i rapporter fra blandt andet Italiens Nationale Statistiske Institut, Istat, oplyst, at det stadigt faldende fødselstal og pandemien har ført til at markant fald i befolkningstallet.

I hele 2020 blev der født 404.104 babyer i Italien, hvilket var 16.000 færre end i 2019. Det er det laveste antal fødsler i Italiens nyere historie.

- Da Daniela Vicino blev lærer på Sicilien for 30 år siden, havde hun 30 elever i hver klasse. Men i dag er antallet af elever næsten halveret.

- I dag er der for det meste mellem 18 og 20 elever i hver klasse - ofte kun 15-16, siger Vicino, som underviser børn i de lavere klasser i byen Caltagirone på Sicilien, siger hun til nyhedsbureauet AP.

- Gennemsnitsalderen i Italien er i dag på 47 år - den højeste i Europa, sagde den italienske premierminister Mario Draghi, som fredag omtalte den stadigt faldende fødselsrate som et af sit lands største problemer.

- Et Italien uden børn er et land, som ikke har nogen tro og nogen planer, sagde han på konferencen om det lave fødselstal og den aldrende befolkning ifølge mediet Italy 24 News.

- Vi står med et Italien, som synes bestemt for at ældes og forsvinde. Det demografiske spørgsmål er essentielt, sagde Draghi.

Eksperter pointerer, at færre børn betyder færre skatteindtægter i fremtiden. Dette fører til lavere produktivitet i landet, som igen bliver dårligere og dårligere til at tage sig af landets aldrende befolkning.

De fleste vestlige lande har for lave fødselstal, men truslen er specielt stor i Italien, som allerede har den laveste vækst blandt de store industrilande i G7.

