Italien blokerer foreløbig for EU-topmødes konklusioner

Italien har ikke brug for flere ord, men konkrete handlinger, siger premierminister før debat om migration.

Italiens nye premierminister, Giuseppe Conte, blokerer torsdag aften foreløbig for konklusionerne på EU-topmødet i Bruxelles.

Talsmanden for EU-præsident Donald Tusk siger under topmødet før klokken 21, at der endnu ikke er vedtaget nogle konklusioner, fordi ét land ikke er parat til det.

- Eftersom et medlem har reserveret sin position på alle konklusioner, er der ikke blevet vedtaget nogle konklusioner på dette tidspunkt, siger talsmanden, Preben Aamann.

Topmødets første diskussioner har blandt andet handlet om sikkerhed og forsvar, handel og EU's næste langtidsbudget.

Den manglende vedtagelse af konklusionerne på de emner, der allerede er diskuteret, førte torsdag aften til aflysning af en pressekonference.

Her skulle EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, have fortalt om topmødets foreløbige resultater.

Allerede ved ankomsten til Bruxelles truede Giuseppe Conte med at torpedere en fælles enighed på EU-topmødet.

Det skete i utilfredshed med den hjælp, som Italien får til at håndtere de migranter, der krydser Middelhavet.

- Italien har ikke brug for flere ord, men konkrete handlinger, lød det fra Conte.

- Jeg håber ikke, at det bliver nødvendigt at overveje det. Men hvis vi når til det punkt, vil vi ikke få fælles konklusioner, sagde han.

/ritzau/