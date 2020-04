Italien er på vej med corona-hjælpepakke til 375 milliarder

Italien er ved at gøre en hjælpepakke klar og forbereder samtidig en gradvis genåbning efter coronanedlukning.

Italiens regering arbejder på en hjælpepakke til en værdi af mindst 50 milliarder euro, der skal få den italienske økonomi på fode igen efter coronakrisen.

Det siger landets premierminister, Giuseppe Conte, tirsdag i en tale til det italienske senat.

Beløbet svarer til mindst 375 milliarder kroner.

De nye tiltag ventes at blive præsenteret senere på måneden, siger Conte.

I forvejen har Italien godkendt en hjælpepakke på 25 milliarder euro (187 milliarder kroner) i marts.

Conte siger også, at han ikke forventer, at EU-landene blive endegyldigt enige om en fælles europæisk hjælpepakke, når EU's stats- og regeringschefer samles til videotopmøde på torsdag.

- Men jeg vil gøre alt for at sikre, at mødet udtrykker en klar politisk vej i den eneste fornuftige retning, siger han ifølge Reuters.

Sideløbende med, at den italienske regering arbejder på den store hjælpepakke, er man også i gang med at forberede "en gradvis men ordentlig lempelse" af den nedlukning, der har været i kraft siden marts.

- Det vil tillade os at genåbne store dele af produktionen og detailsalget, men samtidig holde smittekurven nede, siger Conte.

Indtil videre har Italien registreret 24.114 coronarelaterede dødsfald, siden virusset brød ud i landet i februar.

Over 181.000 mennesker er blevet bekræftet smittet i Italien.

/ritzau/dpa