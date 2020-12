Italien finder første tilfælde af ny coronavariant

Et par, der er rejst hjem til Italien fra Storbritannien inden for de seneste dage, er nu i isolation.

Italien har opdaget et enkelt tilfælde af den nye variant af coronavirus, der spreder sig i Storbritannien.

Det meddeler Italiens sundhedsministerium søndag.

Patienten og hans partner er i de seneste dage fløjet fra Storbritannien til Italiens hovedstad, Rom. De er begge i isolation nu, oplyser ministeriet.

Italien er et af flere europæiske lande, der søndag har indført indrejseforbud for rejsende fra Storbritannien. Det skyldes en frygt for, at den nye coronavariant vil brede sig yderligere.

Ifølge eksperterne er den omkring 70 procent mere smitsom end den mere almindelige virustype. Det tyder foreløbige data på.

Indtil videre er den nye variant opdaget i Danmark, Holland og Australien foruden altså Storbritannien, hvor den først blev opdaget i september.

Storbritannien satte søndag ny smitterekord. Tal fra det britiske sundhedsministerium viser, at der i løbet af det seneste døgn er bekræftet 35.928 nye tilfælde af coronasmitte.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor stor en andel den nye variant udgør.

Det er særligt det sydøstlige England - der også inkluderer hovedstaden London - der er hårdt ramt.

Mandag klokken 11.00 har det tyske EU-formandskab indkaldt til et hastemøde på ambassadørniveau for at drøfte situationen.

/ritzau/Reuters