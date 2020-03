Italien forlænger nedlukning til efter påske

Trods mere end 11.500 coronadødsfald i Italien ytrer eksperter forsigtig optimisme på baggrund af nye tal.

Italien forlænger nedlukningen af landet mindst frem til den 12. april for at begrænse spredningen af coronavirus.

Det meddeler den italienske sundhedsminister, Roberto Speranza.

Italienerne har været underlagt blandt andet udgangsforbud i de seneste tre uger. De nuværende tiltag ville været udløbet på fredag.

Sundhedsministeren forklarer, at anbefalingen om at forlænge nedlukningen af landet kommer fra regeringens rådgivere på sundhedsområdet.

- Regeringen vil gå i den retning, siger ministeren.

Italien er det land i verden, hvor flest mennesker med coronasmitte er døde. Søndag aften er det opgjort til 11.591, viser de seneste tal fra de italienske sundhedsmyndigheder.

Over 101.000 er bekræftet smittet med coronavirus i Italien.

Men antallet af såkaldt aktive smittetilfælde - som er det totale antal smittede minus de døde og dem, der er blevet raske igen - er mandag kun steget med 1648 på et døgn.

Det er et godt tegn, siger Matteo Villa, der er researcher ved tænketanken ISPI.

- Hvis tendensen fra i dag bekræftes i morgen, kan vi endelig sige, at vi er over toppen, skriver han på Twitter.

Chefen for det italienske sundhedsberedskab, Angelo Borrelli, melder om 1590 raskmeldte i det seneste døgn. Det er det hidtil højeste antal på et døgn.

I den nordlige region Lombardiet, som er den hårdest ramte af Italiens regioner, er antallet af aktive smittetilfælde faldet med næsten 400 til 25.006. Det er første gang, at der er sket et fald, siden udbruddet begyndte den 20. februar.

Tallene "giver os grund til at fortsætte med at ofre os" for at nedbringe smitten yderligere. det siger professor Franco Locatelli, der er leder af det statslige sundhedsråd.

- Vi er på rette vej, og vi må ikke på nogen måde ændre vores strategi, siger han på et pressemøde mandag.

