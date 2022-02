Italien går i nødretstilstand for at håndtere flygtningestrøm

Den italienske regering har erklæret nødretstilstand indtil årets udgang for at håndtere den ventede flygtningestrøm fra Ukraine.

Regeringen kan derfor i visse tilfælde vedtage hastetiltag uden forudgående høringer i nationalforsamlingen.

Italiens regering har også sat ti millioner euro af til at organisere flygtningenes ankomst. Beløbet svarer til 74,4 millioner kroner.

Det anslås, at der i øjeblikket bor en kvart million ukrainere i Italien. Landet har forberedt sig på at modtage et stort antal flere ukrainere efter den russiske invasion.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere mandag anslog FN, at over en halv million ukrainere er flygtet, siden Rusland invaderede landet torsdag.

Størstedelen af de ukrainske flygtninge er indtil videre flygtet til Polen, og omkring 300.000 er ankommet til landet, siden krigen brød ud, oplyser den polske grænsevagt.

Alene søndag skulle næsten 100.000 mennesker have krydset grænsen til Polen.

Mange europæiske lande har allerede meldt sig klar til at tage imod personer, der flygter fra de voldsomme uroligheder i Ukraine.

Den danske regering meddelte søndag, at den planlægger ud fra, at der kommer omkring 20.000 til Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde dog samtidig, at tallet er svært at spå om.

I Tyskland har man indtil videre modtaget 1800 mennesker, der er flygtet fra konflikten. De fleste af dem er fra Ukraine, men nogle er også udenlandske studerende fra andre lande.

Hos flygtningeorganisationen Pro Asyl glæder man sig over, hvor villige de europæiske lande er til at tage imod flygtninge. Organisationen opfordrer samtidig til, at ikke-ukrainere også får lov at krydse grænsen.

- Ukraine har selv tilbudt mange mennesker asyl mod krig i de senere år, for eksempel fra Syrien, Tjetjenien og Somalia, lyder det fra organisationen.

/ritzau/dpa