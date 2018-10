Italien giver Apple og Samsung millionrap over nallerne

Italiens myndigheder uddeler bøder til Apple og Samsung for opdateringer, der har gjort telefoner langsommere.

Italiens konkurrencemyndigheder giver Apple og Samsung millionbøder for softwareopdateringer, der har gjort kunders mobiltelefoner langsommere. Det skriver Reuters.

Apple og Samsung har begge fået en bøde på fem millioner euro - 37 millioner kroner - og Apple har fået endnu en bøde af samme størrelse for ikke at give kunder klar information.

Bøderne kommer, efter at italienske forbrugerforeninger havde klaget over, at opdateringer af software reducerede specielt ældre telefoners funktionalitet og blandt andet gjorde dem langsommere.

Samtidig påtaler konkurrencemyndighederne, at Apple og Samsung ikke har oplyst kunderne godt nok om effekten af opdateringerne og om, hvordan man kunne slette dem, så telefonerne kom tilbage til deres gamle funktionsevne.

Ifølge klagen var formålet med opdateringerne blandt andet at presse kunderne til at skifte ældre telefoner ud med nye. Og det har myndighederne altså også ment.

Begge selskaber har afvist, at det skulle være intentionen med softwareopdateringerne.

/ritzau/