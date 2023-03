Italien giver nu op til 30 års fængsel for menneskesmugling

Den italienske regering har torsdag godkendt et dekret om strengere fængselsstraffe til menneskesmuglere.

Det sker, mindre end to uger efter at mindst 72 migranter døde, da deres skrøbelige træbåd blev smadret i havet.

Landets premierminister, Giorgia Meloni, holdt et ministermøde på resortet Steccato di Cutro, der ligger tæt på det sted, hvor skibet forliste.

Her blev strafskærpelsen, der er et forsøg på at bekæmpe den lukrative menneskesmugling, godkendt.

Dekretet introducerer en ny lovovertrædelse, som er at forårsage død eller alvorlig skade som resultat af menneskesmugling. Straffen er op til 30 års fængsel.

- Vi er fast besluttede på at besejre den menneskesmugling, der er ansvarlig for denne tragedie, siger Meloni til journalister.

Hun siger, at Italien vil retsforfølge smuglere, der bliver fanget på både, men også dem, der har organiseret de dødsensfarlige ture.

Melonis højreorienterede regering, der slår hårdt ned på ulovlig indvandring, har været i stormvejr siden migrantbådens forlis 26. februar.

Kritikere siger, at der ikke blev gjort nok for at redde migranterne, efter at båden blev spottet, flere timer før den sank.

Politiet har indtil videre bjærget 72 lig. 28 af dem er mindreårige.

79 personer overlevede, mens 30 fortsat er savnet.

Fire mistænkte menneskesmuglere, der sejlede båden fra Tyrkiet, er blevet anholdt.

Da ministrene blev kørt til resortet torsdag, var der flere personer, der demonstrerede. Nogle kastede bamser på ministerbilerne.

Andre havde skilte med teksten "de kunne have været reddet".

Regeringen har gentagne gange afvist at have ansvar for tragedien, men Meloni har anerkendt, at der skal etableres flere lovlige ruter til Italien, så migranter kan komme sikkert til landet.

- Jeg tror, at en anden måde at bekæmpe menneskesmugling på er at sende et signal om, at det ikke kan betale sig at komme ind i Italien ulovligt, har Meloni sagt.

Torsdag lød det fra det italienske nyhedsbureau Ansa, at flere end 1300 migranter var kommet til den italienske ø Lampedusa på et døgn.

I år er der kommet 15.823 migranter til Italien. På samme tidspunkt sidste år var tallet 5976.

Flere hundrede tusinde migranter er kommet til Italien med båd i løbet af det seneste årti. De fleste af dem kommer fra Nordafrika.

/ritzau/Reuters