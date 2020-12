Italien gør klar til retssag mod egyptiske soldater

Fire medlemmer af de egyptiske sikkerhedsstyrker sigtes i Rom for tortur og drab på ung italiener i 2016.

En retssag om kidnapning og drab på en italiensk studerende i Egyptens hovedstad, Kairo, i 2016 bliver "en chokerende blotlæggelse af sandheden".

Det siger Italiens premierminister, Giuseppe Conte, i et interview, som avisen La Stampa bringer tirsdag.

Den unge italienske mand Giulio Regeni blev tortureret til døde - han blev slået, sparket, brændt og stukket med skarpe genstande - utallige steder i hoveder og på hele kroppen.

Regenis mor, Paola Deffendi, har tidligere sagt, at da hun så liget, kunne hun kun kende sin søn på "hans næsetip".

Italienske anklagere har meddelt, at de planlægger at anklage fire medlemmer Egyptens sikkerhedsstyrker for deres påståede rolle i drabet på den 28-årige Regeni, som var tilknyttet Cambridge Universitet.

Han forsvandt i Kairo januar i 2016.

- Historien får os til at sørge, men nu indleder vores retssystem en sand, alvorlig og troværdig retssag. En retssag, som er et instrument til at nå frem til sandheden, som desværre ventes at være chokerende, siger den italienske regeringschef.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Italien overvejer at trække sin ambassadør hjem fra Kairo, som Regenis forældre har krævet igen og igen, siger Conte, at retssagen er vigtigere end en sådan handling.

Anklagemyndigheden i Rom har foretaget en langvarig efterforskning af sagen. Giulio Regeni var i Egypten for at foretage undersøgelse af landets fagforeninger.

Da hans mishandlede lig blev fundet i en forstad til Kairo, vakte det harme i Italien. Det førte til et anspændt forhold mellem de to lande.

Den statslige anklager Michele Prestipino har sagt til et parlamentsudvalg i Rom, at der efter en afsluttet efterforskning er "indsamlet elementer af betydningsfulde beviser".

- Vi vil anmode om, at der indledes en kriminalsag mod visse medlemmer af de egyptiske sikkerhedsstyrker, siger han.

Da det har været for vanskeligt at samarbejde med de egyptiske myndigheder, finder retssagen sted i Italien.

Regeni foretog undersøgelser af ømtålelige spørgsmål vedrørende arbejdsforholdene i Egypten og betingelserne for landets fagbevægelse. Han havde offentliggjort kritiske artikler under et pseudonym.

Siden hans død har de italienske myndigheder afvist adskillige påstande fremsat om Regeni af de egyptiske myndigheder. Blandt andet at han var spion, og at han var offer for kriminelle røvere.

/ritzau/AFP