Italien har knap otte gange så mange smittede som sidste år

For første gang siden pandemiens begyndelse har Italien registreret mere end 100.000 smittede i løbet af 24 timer.

De italienske sundhedsmyndigheder har det seneste døgn opdaget knap 127.000 nye smittede med coronavirus.

Dagen inden var smittetallet også rekordhøjt med 98.000 positive coronatest. Det er især den nye omikronvariant, der i øjeblikket driver smitten frem.

Det hører med til historien, at antallet af test også steget markant de seneste dage.

Det skyldes, at det er blevet nødvendigt at kunne fremvise en negativ test for at komme ind på flere offentlige steder.

Andelen af positive coronatest er dog også steget.

Den italienske regering vedtog onsdag aften at indføre yderligere restriktioner for at forhindre smittespredning.

Det betyder blandt andet, at uvaccinerede fra 10. januar vil blive udelukket fra hoteller, kongrescentre, lange ruter med offentlig transport og i skilifte.

I de italienske medier er de nye restriktioner blevet kaldt en "nedlukning for uvaccinerede".

For et år siden var landet med omkring 60 millioner mennesker totalt lukket ned. På det tidspunkt registreret Italien omkring 16.200 nye coronatilfælde om dagen.

Der døde imidlertid markant flere mennesker med coronavirus, end der gør i øjeblikket.

Sidste år registrerede Italien omkring 575 coronarelaterede dødsfald om dagen, mens der det seneste døgn er blevet registreret 160.

Italien er langtfra ene om at have tårnhøje smittetal.

I Frankrig har myndighederne for anden dag i træk opdaget mere end 200.000 nye smittede.

Også her er det den smitsomme omikronvariant, der sender tallene i vejret.

Som konsekvens har den franske regering derfor indført nye restriktioner. Det betyder blandt andet, at mundbind igen er obligatorisk i Paris og Lyons gader.

/ritzau/dpa