Italien indfører natligt udgangsforbud i coronaindsats

Nye restriktioner medfører, at museer bliver lukket, og forretningscentre skal holde lukket i weekender.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har mandag bebudet et landsomfattende natligt udgangsforbud for at dæmme op for udbredelsen af coronavirus.

- Men vi afstår fra at genindføre en lige så hård nedlukning som den i marts, sagde Conte i parlamentet med henvisning til perioden, hvor Italien blev særdeles hårdt ramt af den første bølge med coronavirus.

Conte gjorde det samtidig klart, at nye restriktioner medfører, at museer vil blive lukket, at forretningscentre lukkes i weekender og at fjernundervisning for gymnasielever vil blive udvidet.

Desuden bliver der indført regler for, at der skal være færre passagerer i offentlige transportmidler, og at rejser i visse regioner bliver begrænset.

Den italienske regeringschef gjorde det ikke klart, fra hvornår det natlige udgangsforbud skal gælde, men ifølge ubekræftede oplysninger skal det gælde fra klokken 21.00.

Conte kalder udviklingen i Italien under pandemien for "stærkt foruroligende".

Landet, som har en befolkning på 60 millioner, meldte lørdag om et rekordhøjt antal registrerede smittede på 31.758 og næsten 300 døde på et enkelt døgn.

Sportshaller, biografer og teatre er allerede lukket ned i Italien, og barer og restauranter må kun have åbent til klokken 18. Folk må ikke have flere end seks gæster i deres hjem, og mundbind er obligatoriske udendørs i byerne og i offentlige bygninger.

