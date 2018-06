Italien indkalder fransk ambassadør i migrantstrid

Frankrigs præsident har skabt vrede i Italiens nye regering med beskyldning om "uansvarlighed".

Italiens udenrigsministerium siger ifølge AFP, at det har tilkaldt den franske ambassadør onsdag i forbindelse med en diplomatisk strid mellem de to lande om håndteringen af migrantkrisen i EU.

Krisen blev udløst tirsdag, da den franske præsident, Emmanuel Macron, beskyldte italienerne for "uansvarlighed", fordi landets regering nægtede at åbne en havn for skibet "Aquarius", som havde opsamlet hundredvis af migranter i Middelhavet.

Skibet var hyret af den private franske nødhjælpsorganisation SOS Mediterranée. Aquarius" samlede migranterne op fra gummiflåder ud for Libyens kyst i weekenden.

Italiens nye EU-skeptiske og indvandringskritiske regering reagerede hurtigt på kritikken fra Macron. Den fordømte beskyldningerne fra Frankrig som "hykleriske moralprædikener".

- De udtalelser, som er fremsat om det humanitære skib "Aquarius" fra Frankrigs side er overraskende... Italien kan ikke acceptere hykleriske moralprædikener fra lande, som har foretrukket at vende hovedet den anden vej i forhold til indvandring, hed det i den italienske regerings reaktion på den franske kritik.

De 629 migranter, som blev reddet på havet af "Aquarius", var på det overfyldte skib i over 30 timer, mens både Italien og Malta afviste at lade skibet lægge til.

Det fik den spanske premierminister, Pedro Sanchez, til at give ordre til, at skibet skal have lov til at lægge til i Spanien.

Migranterne er blevet overført til andre skibe, som er på vej til Valencia.

Myndighederne på Malta afviste at tage imod "Aquarius" med henvisning til, at migranterne blev samlet op i et farvand kontrolleret af Libyen, hvor italienske myndigheder koordinerer redningsaktioner.

Efter at EU indgik en aftale med den libyske kystvagt sidste år, er antallet af migranter, der ankommer til Italien, faldet markant.

/ritzau/AFP