Italien indleder krisemøder om eksploderende pastapriser

Spaghetti aglio e olio, ravioli, cacio e pepe.

Italienerne må i disse tider kigge måbende efter de voldsomt stigende priser på pasta, når de handler ind til nogle af deres ikoniske, traditionelle retter.

Derfor indledte den italienske regering torsdag krisemøder for at finde ud af, hvordan man kan sætte priserne ned.

Det skriver mediet CNN.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete, efter at priserne på pasta ifølge CNN i marts steg med 17,5 procent sammenlignet med den samme måned året før.

Det er over dobbelt så meget som inflationen, der lød på 8,1 procent.

Landets minister for økonomisk udvikling, Adolfo Urso, har fået til ansvar at lede en kommission for at undersøge problematikken.

/ritzau/